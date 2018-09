CANALE 5 * ‘ GIALLO ZAFFERANO ‘ : DA DOMENICA 30 SETTEMBRE, ORE 10 CON CRISTINA CHIABOTTO E LO CHEF STELLATO DAVIDE SCABIN

A seguito del successo della scorsa stagione torna da domani, domenica 30 settembre, alle ore 10 su Canale 5, “I Menu di Giallo Zafferano”. Il programma, che porta il nome del brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per gli italiani in cucina, anche in questa nuova edizione vede ai fornelli Cristina Chiabotto insieme a Davide Scabin, chef stellato tra i più grandi nomi della cucina italiana, e ai volti di Giallo Zafferano.

Nelle quattordici puntate della nuova edizione i padroni di casa ospiteranno, nello studio 5 di Cologno Monzese allestito a grande cucina, non più una sola persona bensì una coppia. In ogni puntata, di volta in volta, conosceremo i diversi componenti di una famiglia e le loro abitudini alimentari. Le coppie saranno eterogenee: madre e figlio, nonna e nipote, conviventi, marito e moglie, fratello e sorella, coppie di fatto, studenti, nuora e suocera e, con loro, verrà affrontato un macrotema che li riguarda. Inoltre, verranno trattate situazioni dettate da ricorrenze particolari dell’anno: Halloween, Santa Lucia, le feste di Natale, Capodanno.

A seconda del tema, oltre a Manuel Saraceno, volto storico di Giallo Zafferano e dell’omonima rivista, si alterneranno anche gli altri due volti del sito: Aurora Cortopassi, che si dedicherà esclusivamente a una cucina vegetariana e gustosa e Giovanni Castaldi, per la cucina tradizionale con un tocco di modernità.

La grande lavagna presente in cucina acquisterà maggiore valore diventando un importante elemento scenografico sul quale raccogliere le ricette o appuntare delle note. Il suo utilizzo sarà soprattutto di maggior utilità per illustrare la grammatura delle ricette.

Come nella passata edizione anche quest’anno si potranno ritrovare tutte le ricette realizzate in trasmissione sul sito www.giallozafferano.it.