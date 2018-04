CANALE 5 * GAME SHOW – GERRY SCOTTI: IN PRIME TIME IL FORMAT DI SPRINGHILL ENTERTAINMENT E GLASSMAN MEDIA

Dopo il grande successo ottenuto nella fascia preserale in un solo mese e mezzo di programmazione (da novembre 2017 a gennaio 2018), “The Wall”, il game show rivelazione condotto da Gerry Scotti, torna e conquista la prima serata di Canale 5.

“The Wall” andrà in onda da domenica 15 aprile 2018, prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset. Quattro puntate che riportano, dopo tanti anni, la tradizione del grande quiz come un appuntamento seriale in prima serata, da vedere con tutta la famiglia.

Il game show originale è stato creato da LeBron James e Maverick Carter di SpringHill Entertainment e da Andrew Glassman di Glassman Media in collaborazione con Universal Television Alternative Studio ed è trasmesso su Nbc in America.

Tornano le emozioni di uno studio spettacolare al cui centro svetta un muro alto più di 12 metri. In un istante, con le sue palle che cadono veloci come in un flipper gigante, ‘The Wall’ può cambiare la vita dei concorrenti grazie al montepremi che in ogni partita può raggiungere la cifra da brivido di 1 milione e mezzo di euro.

Per il prime-time il meccanismo resta invariato: si partecipa in coppia e i due concorrenti devono essere legati da un vincolo familiare.

In ogni puntata gareggeranno due diversi team di concorrenti, introdotti da un filmato che ne racconterà la storia, le passioni e i progetti.

Per la puntata d’esordio sfideranno il muro anche due concorrenti d’eccezione: Barbara D’Urso e Simona Izzo. La conduttrice del prossimo Grande Fratello e l’opinionista del reality cercheranno di vincere il montepremi più alto per devolverlo ai progetti di ‘Fabbrica del Sorriso’.

Spazio anche ai momenti di backstage. Nel corso della serata verranno raccolte emozioni, sensazioni e impressioni a caldo dei giocatori, immagini del dietro le quinte che il pubblico solitamente non vede e, che invece, verranno poi mostrate al termine del gioco.

“The Wall”, in poco più di un anno dal debutto su NBC (dicembre 2016), ha già conquistato 20 paesi: Italia, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Ungheria, Israele, Medio Oriente, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Thailandia, Stati Uniti e Uruguay.