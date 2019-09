CANALE 5 * “ FORUM “: « IL 13/9 BARBARA PALOMBELLI SI OCCUPERà DI UN CASO DRAMMATICO CHE RIGUARDA UN ARGOMENTO CONTROVERSO, L’ABORTO TERAPEUTICO »

Domani, venerdì 13 settembre, alle 11.00 su Canale 5, il tribunale di “Forum” con Barbara Palombelli si occuperà di un caso davvero drammatico che riguarda un argomento controverso: l’aborto terapeutico.

Al centro della puntata la storia di una donna, incinta di un uomo che non intende occuparsi del bambino. Lei decide di portare comunque avanti la gravidanza. Ha 40 anni, e quella potrebbe essere l’ultima occasione per diventare madre.

Alla 20esima settimana però le diagnosticano un’anomalia genetica del feto. Da sola non si sente di affrontare la cosa e decide per l’aborto terapeutico.

Alla 22esima settimana si sottopone all’intervento: il bambino nasce vivo ma non vitale. Il medico, nonostante la volontà della madre di interrompere la gravidanza, fa comunque di tutto per rianimare il bambino che poi viene messo nella culla termica.

Dopo qualche giorno, il bimbo muore.

La signora cita il medico: ha sbagliato l’intervento e ha rianimato il bimbo senza chiederle l’autorizzazione. Il medico sostiene però che al momento della nascita la legge attribuisce la pienezza del diritto alla vita e alle cure sanitarie. Sente quindi di aver agito secondo scienza e coscienza indipendentemente dalla volontà del genitore.

Tra gli ospiti: Marina Casini, giurista e presidente dell’associazione Pro-vita.

Giudice: Melita Cavallo.