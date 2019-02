CANALE 5 – ” DOMENICA LIVE ” * INTERVISTA IVANA E GUIDO ICARDI FRATELLI DEL CALCIATORE MAURO: « WANDA NARA LO HA ALLONTANATO DALLA NOSTRA FAMIGLIA »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Oggi, domenica 24 febbraio, su Canale 5, Barbara d’Urso a “Domenica Live”, ha proposto un’intervista esclusiva a Ivana e Guido Icardi, fratelli del giocatore Mauro Icardi, in seguito ai pesanti attacchi via social.

Ai microfoni di Barbara d’Urso, Ivana confida: «Se Mauro mi ha attaccato sui social, è perché dietro c’è una donna che lo manovra. Lui non è più lo stesso di prima, è accecato perché non riesce a vedere la realtà dei fatti. Qualche giorno fa ci siamo anche sentiti, mi ha scritto su Whatsapp ma poi mi ha bloccata» e prosegue: «Sua moglie Wanda Nara gli ha fatto credere che noi vogliamo avvicinarci a lui solo per i soldi, ma io non ho mai chiesto nulla a mio fratello. Lo giuro con tutto il mio cuore. È lei che usa Mauro come un bancomat!»

Riguardo i rapporti tra Mauro e la madre, Ivana racconta: «Mia mamma non vede Mauro da tantissimo tempo. Hanno litigato per telefono. Tutto questo è inspiegabile perché nostra madre non lo merita, dopo quello che ha fatto per lui.»

Attraverso un video messaggio, Guido Icardi afferma: «Sono anni che non parlo e non vedo mio fratello Mauro.»

Infine, Ivana chiosa: «Quando Wanda riuscirà a tornare alla normalità e mi chiederà scusa, potrò perdonarla per tutto quello che ha fatto alla nostra famiglia. A me interessa solo mio fratello.»