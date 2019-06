CANALE 5 * “CIAK JUNIOR – IL CINEMA FATTO DAI RAGAZZI”: « AL VIA DA DOMENICA 2 GIUGNO, IL PRIMO APPUNTAMENTO È CON IL CORTO “LO SPIRITO VERDE” »

Da domenica 2 giugno alle ore 09.35, su Canale 5, torna “Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi” con quattro appuntamenti.

Ciak Junior, che quest’anno festeggia la sua 30esima edizione, è un progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, con l’intento di far conoscere agli studenti come nasce un prodotto audiovisivo. Ogni anno, coinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo. I ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio (ideatori del progetto e, rispettivamente, produttori esecutivi e registi dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

Al centro del primo dei quattro appuntamenti il corto “Lo Spirito Verde”, realizzato con gli studenti dell’Istituto Agrario “Patrizi” di Città di Castello (Perugia).

L’interpretazione dei ragazzi umbri, divisi tra ecologisti e bulli, ha convinto la giuria del XXX Festival internazionale Ciak Junior (composta da più di 50 nomi della carta stampata, da autorevoli docenti universitari, giornalisti digitali, blogger e influencer) che ha assegnato loro la statuetta come MIGLIOR GRUPPO DI INTERPRETI. Sulaimon, che interpreta la parte di Nicholas, ha vinto il premio per la MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE, ex aequo con il giovane che interpreta Gabriel nel film “A quattro mani, un corto sul bullismo.

Oltre al cortometraggio scritto e interpretato dai ragazzi, la puntata contiene tante rubriche e i “conduttori” sono sempre due degli studenti autori della storia. A Città di Castello ci sono Laura e Niccolò, che hanno preso in mano il microfono e ci hanno fatto vedere il “dietro le quinte” del film, oltre che le bellezze della loro città. Ai due giovani conduttori è stato consegnato il PREMIO CANALE 5 durante il Festival Ciak Junior di Jesolo (VE) appena concluso.

*

IL PROGRAMMA SU CANALE 5

– Domenica 9 giugno ore 09.35 va in onda “PINK OR BLUE”, scritto e interpretato dagli studenti II B dell’Istituto “Cornaro” di Jesolo (VE). Un film sulla parità di genere che affronta il tema con ironia stimolando la riflessione in modo efficace.

– Domenica 16 giugno ore 09.35 è il turno di “A QUATTRO MANI”, scritto e interpretato dagli studenti del Laboratorio di Cinema della Scuola secondaria di 1° grado “Lepido” di Reggio Emilia. Bullismo e ostracismo dei compagni di classe non fermeranno Elisa, una studentessa con una grande passione per la musica.

– Domenica 23 giugno ore 09.35 va in onda lo SPECIAL DI JESOLO LIDO, con le immagini e le interviste dalla 30.ma edizione del Festival televisivo Internazionale Ciak Junior, che ha visto la partecipazione entusiasta alle attività di circa 300 ragazzi da 9 Paesi del mondo oltre che da tante città italiane.