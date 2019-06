CANALE 5 * “BITTER SWEET – INGREDIENTI D’AMORE”: « DAL 10 GIUGNO TUTTI I GIORNI DA LUNEDÌ A VENERDÌ ALLE ORE 14.45 LA SOAP TURCA CAMPIONE D’ASCOLTI »

Da domani, 10 giugno, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 14.45, debutta in prima visione assoluta su Canale 5 “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, la soap campione d’ascolti in Turchia. Un mix di emozioni, intrighi e passione che ha letteralmente conquistato il pubblico.

La serie, infatti, il cui titolo originale è “Dolunay” (“Luna piena” in turco), è stata acquistata da moltissimi paesi, Italia inclusa.

L’attrice protagonista è Özge Gürel, nota per aver interpretato la giovane Oyku in un’altra soap turca di successo, trasmessa sempre da Canale 5: “Cherry Season – La stagione del cuore”.

In “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” Özge veste il ruolo di Nazli, una ragazza ricca di aspirazioni e interessi. La giovane vive con la sorella maggiore e la migliore amica, studia gastronomia e arte culinaria all’università, frequenta corsi di giapponese e, per mantenersi e coprire le spese, si mette alla ricerca di un’occupazione. La sua principale passione è la cucina e il suo primo desidero è quello di diventare una grande e rispettata chef.

La sua vita cambia radicalmente quando viene assunta come cuoca presso la villa di un importante uomo d’affari, Ferit Aslan, interpretato dall’amatissimo attore turco Can Yaman.

Nazli ha il compito di preparare la cena, lasciare indicazioni per consumare i pasti e abbandonare l’abitazione alle 17.00, prima che Ferit torni da lavoro.

Non incontrandosi mai, l’imprenditore crede che Nazli sia una cuoca di una certa età, mentre la giovane pensa che Ferit sia un ricco e anziano uomo d’affari. Fino a quando, grazie a una fortuita coincidenza, un giorno i due si imbattono l’uno nell’altra: da allora vengono travolti da un vortice di emozioni e sentimenti contrastanti.

Per riuscire a coronare il loro amore, infatti, i due protagonisti saranno costretti ad affrontare numerose ostilità, superare diversi ostacoli, dissolvere dubbi e sciogliere incomprensioni.

“Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” è prodotta da No Dokuz Productions. La regia è a cura di Çağrı Bayrak. Gli sceneggiatori sono Kule Dibi Senaryo Ekibi, Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler ed Elif Özsüt.