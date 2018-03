CAMERA DEPUTATI * DICHIARAZIONI PATRIMONIALI: ON-LINE REDDITI E SPESE ELETTORALI DEI PARLAMENTARI

Dal 19 marzo consultabili anche presso il Palazzo dei Gruppi. Il Bollettino delle dichiarazioni patrimoniali, dei redditi e delle spese elettorali per l’anno 2017, presentate dai deputati della XVII legislatura ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982 – già diffuse on-line nei siti www.parlamento.it e www.camera.it, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 149 del 2013, convertito nella legge n. 13 del 2014 – è consultabile da tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati a partire da lunedì 19 marzo 2018, nel corso della settimana lavorativa, dalle ore 10 alle ore 19, presso il Servizio Prerogative e Immunità, sito al 2° piano del Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario n. 21.