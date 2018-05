CAMERA DEI DEPUTATI – BRUNETTA * RIABILITAZIONE BERLUSCONI: ” L’ITALIA DA OGGI TORNA AD ESSERE PIÙ DEMOCRATICA “

Dichiarazione dell’onorevole Renato Brunetta, deputato di Forza Italia: “Finalmente il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di riabilitazione rendendo eleggibile, con effetto immediato, il nostro Presidente. Berlusconi torna in campo politico a tutto tondo, torna a rappresentare i tanti milioni di italiani che hanno votato Forza Italia e i tanti altri che la voteranno.

Torna, in altre parole, a rappresentare il popolo dei moderati, che dopo tanto tempo, non vedeva riconoscersi in nessun leader in campo. Bentornato Presidente! L’Italia, da oggi, torna ad essere più democratica. Con Berlusconi in campo, il centrodestra torna vincente e, dentro il centrodestra, torna vincente Forza Italia.”