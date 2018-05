CAMBIO CASA, CAMBIO VITA * LA 5: DAL 18 MAGGIO RITORNA IL FORMAT IDEATO DALL’INTERIOR DESIGNER ANDREA CASTRIGNANO

Torna “Cambio casa, cambio vita”: otto appuntamenti in onda dal 18 maggio, in seconda serata, su La5, per il format ideato dall’interior designer Andrea Castrignano.

Dal semplice relooking ad una ristrutturazione più consistente, in ogni episodio del factual il conduttore incontra una persona desiderosa di trasformare la propria abitazione in una casa da sogno.

Novità dell’edizione, l’introduzione di una mission in apertura di puntata, che si apre sempre con l’analisi della struttura da ammodernare.

Tra i clienti di “Cambio casa, cambio vita”, un’agente immobiliare decisa a ridare vita al suo monolocale affacciato sul Lago di Como; un giovane papà divorziato alle prese con la ristrutturazione di un attico; due figli ormai adulti che decidono di fare una sorpresa alla propria mamma, rinnovando un bilocale fermo nel tempo; un’insegnante single desiderosa di dare un nuovo look al proprio appartamento.

In ogni cantiere Andrea Castrignano si trova alle prese con le più svariate necessità, attraverso le quali il pubblico può trarre ispirazioni per rinnovare la propria casa.

Vedere “Cambio casa, cambio vita” è un’opportunità per cogliere i segreti del mestiere di un professionista affermato. E, infine, di osservare tutte le fasi che portano alla realizzazione di un make-over – spaziando dalla scelta dei materiali alla gestione e al coordinamento dei fornitori – fino alla consegna del nuovo immobile al proprio (felicissimo) proprietario.