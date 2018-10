CABI BROKER * MERCATO ASSICURATIVO: ” LA NOSTRA MISSION È CREARE SOLUZIONI IN PERFETTO EQUILIBRIO, NELL’INTERESSE DEI PROPRI CLIENTI E ADEGUATE ALLE LORO NECESSITÀ “

Cabi è un punto di riferimento nel settore del brokeraggio assicurativo italiano e ha nella propria mission aziendale una delle principali peculiarità: creare soluzioni in perfetto equilibrio, nell’interesse dei propri clienti e adeguate alle loro necessità. Dal 1980 il team Cabi, in completa autonomia, monitora costantemente il mercato per offrire ai propri clienti il migliore servizio possibile.