BRUNETTA * FORMAZIONE GOVERNO: ” RISPETTARE VOTO ITALIANI E NON DIRE SCIOCCHEZZE COME LA PASSEGGIATA SU ROMA “

“Forza Italia non ha mai messo veti su nessuno e più di tutti gli altri partiti vuole dare un governo al paese. Noi di Forza Italia siamo stufi di veti incrociati che non rispettano il voto degli italiani, come quello del movimento 5 stelle nei confronti di Berlusconi e del nostro partito ma anche come il veto nei confronti del Partito democratico.

Il voto degli italiani si rispetta innanzitutto non mettendo veti, lo ribadiamo, ma cercando la strada per dare al centrodestra che ha vinto le elezioni tutti i voti che mancano per governare.

Non è possibile mettere sullo stesso piano gli insulti, questo è fuori dalla realtà e fuori dalla Storia e per quanto riguarda le sciocchezze, che dire a proposito delle passeggiate su Roma alla vigilia del 25 aprile? E’ proprio vero, a volte è meglio tacere e rispettare il voto degli italiani sempre e comunque”.

Così il deputato di Forza Italia Renato Brunetta.