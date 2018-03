BOTTAMEDI – FACEBOOK * DELLAI: ” I TRENTINI NON TI VOGLIONO PIÙ, FATTENE UNA RAGIONE, GODITI LA VITA E SMETTILA DI PENSARE DI ESSERE INDISPENSABILE “

Ormai siamo al ridicolo. Sopravviveremo anche senza di te, Lorenzo Dellai. Anzi, ci salveremo proprio liberandoci per sempre di quel Sistema di potere soffocante da te creato in questi 25 anni.

I trentini non ti vogliono più. Fattene una ragione. Goditi la vita e smettila di pensare di essere indispensabile e necessario. Non lo sei tu come non lo è nessuno.

Esci da quella bolla di arroganza in cui sei annidato da decenni!!