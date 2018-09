BOTTAMEDI * AMMINISTRATIVE 2018: ” ALT AI TRANSFUGHI DELL’ULTIMA ORA, POLITICI NATI E CRESCIUTI NELLA CORTE DI DELLAI PRONTI A IMBARCARSI IN QUALCHE CIVICA DEL CENTRODESTRA “

In queste ore (domani scade il deposito delle liste!!) ancora si vocifera di politici di lungo corso e lungo pelo pronti a passare dal centrosinistra al centrodestra.

Cioè dal carro perdente al carro vincente. Politici nati e cresciuti nella corte di Dellai pronti a imbarcarsi in qualche civica del centrodestra.

Mi auguro vivamente che ciò non accada perché se vogliamo un vero governo del cambiamento le persone e le idee sono fondamentali.

Persone che hanno idee liberali, popolari, autonomiste, e che militano nel centrodestra da tempo. Non democristiani buoni per tutte le stagioni.

Da anni rompono le balle alla sottoscritta per i suoi cambi. Ho sempre militato nell’area liberale di centrodestra, sia dalle file dei 5 Stelle (che guarda caso ora a Roma governa con la Lega), sia dalle fila del Patt (che guarda caso ha rotto col Pd e ora correrà da solo), sia nei miei 2 anni di Gruppo Misto (durante i quali ho collaborato con Fugatti e Cia).

Ecco la coerenza. La coerenza delle idee.

Mai ho cambiato per opportunismo e per la carega, così come stanno provando a fare alcuni politici blasonati. E ne vado fierissima.

*

Manuela Bottamedi

Capogruppo Forza Italia