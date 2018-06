BORGHI – LEGA: REPLICA A SOROS: “ IL VENTO È CAMBIATO, SE NE FACCIANO UNA RAGIONE COLORO CHE HANNO GUADAGNATO SULLA MORTE DELLE PERSONE “

Governo: Borghi, vento cambiato. Soros se ne faccia una ragione

“Soros preoccupato dal governo italiano? Allora significa che stiamo andando nella giusta direzione. Noi eravamo preoccupati quando in gran segreto incontrava Gentiloni.

Capiamo che chi ha speculato per anni sulla pelle degli immigrati, finanziando Ong e scafisti per far invadere l’Italia, ora sia consapevole che la pacchia è finita e qualsiasi pretesto è buono per attaccare.

Se ne faccia una ragione. Il vento è cambiato per lui e per tutti quelli che hanno guadagnato sulla morte di centinaia di persone”.

*

Cosi Claudio Borghi

Deputato Lega