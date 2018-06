BORGHI – BORGHI * AEROPORTI: ” LE INFRASTRUTTURE DI PISA E FIRENZE DEVONO ESSERE INTEGRATE “

Aeroporti: Borghi (Lega), infrastrutture Pisa e Firenze devono essere integrate. “La posizione della Lega sul sistema aeroportuale toscano non è cambiata: Pisa e Firenze per noi devono essere integrati in un unico sistema con un collegamento veloce, in modo da rendere Pisa un moderno scalo internazionale mentre Firenze deve diventare un efficiente city Airport modificando e potenziando la pista attuale con l’aggiunta di una pista di rullaggio e cancellando una volta per tutte l’attuale master plan.

In tal senso ci sono state numerose votazioni in consiglio regionale in cui la Lega e i 5 Stelle hanno votato nello stesso modo e quindi ogni polemica in merito è da considerarsi del tutto pretestuosa”.

Così Claudio Borghi Aquilini, eletto con la Lega nella circoscrizione di Pisa e responsabile economico del partito interviene nel dibattito sulle infrastrutture toscane.