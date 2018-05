BORGA – GIOS – KASWALDER * COMUNICATO CONGIUNTO: ” CI IMPEGNIAMO A COLLABORARE TRA NOI PER CREARE UN’ALTERNATIVA ALLA COALIZIONE ATTUALMENTE AL GOVERNO IN PROVINCIA DI TRENTO “

Come persone che hanno a cuore il futuro della Comunità trentina ci impegniamo pubblicamente a collaborare tra noi al fine di creare un’alternativa alla coalizione ed ai partiti attualmente al governo in provincia di Trento.

Alternativa che si rende necessaria affinché le nostre comunità recuperino fiducia nel futuro. Alternativa che è indispensabile per porre le basi di uno sviluppo che sappia recuperare valori antichi interpretandoli con strumenti moderni.

A tal fine riteniamo, in tempi rapidi, di poter individuare uomini, obiettivi, strumenti, in grado di rendere concreta e valutabile da tutta la comunità la nostra proposta di governo della Provincia di Trento.

Per questo viene costituito un gruppo di lavoro incaricato di definire gli aspetti principali di ciò che intendiamo fare ed un coordinamento provvisorio volto a favorire, all’interno una maggior coesione ed, all’esterno, una più facile identificazione del progetto.

Rimaniamo aperti al contributo di quanti condividendo la necessità e l’urgenza di un cambiamento, sono disponibili a dare il loro apporto per migliorare le nostre proposte.

Apertura che riguarda anche tutte le persone che, con spirito di servizio, in questi anni si sono impegnate, in schieramenti diversi, per lo sviluppo della comunità trentina.

Al fine di migliorare le possibilità di successo, non si esclude la possibilità di ricercare alleanze con espressioni locali di partiti nazionali, il dialogo con queste ultime dovrà essere condotto a partire dal riconoscimento sia della pari dignità di tutti i partecipanti sia della prevalenza degli obiettivi locali rispetto a quelli nazionali.

Ci impegniamo, inoltre, a valutare insieme opportunità e condizionamenti che, nel concreto, da tali possibili alleanze possono derivare,

Infine riteniamo di dover definire la nostra proposta entro il corrente mese.

*

Rodolfo Borga

Geremia Gios

Walter Kaswalder