BORGA * ” CODICE DEGLI ENTI LOCALI: ENNESIMA FIGURACCIA DI UN CENTROSINISTRA ORMAI ALLO SBANDO “

Ennesima figuraccia di un centrosinistra ormai allo sbando. Questa mattina in Consiglio regionale si è consumata l’ennesima farsa di cui si è reso protagonista un centrosinistra ormai politicamente in stato comatoso. Dopo due anni di lavoro, anche grazie al senso di responsabilità mostrato dalle minoranze che hanno agevolato il percorso del disegno di legge, oggi la maggioranza non è stata in grado di portare in aula i 36 consiglieri necessari per l’approvazione del Codice degli enti locali.

Ed ancora una volta soltanto il senso di responsabilità di larga parte delle minoranze ha permesso l’approvazione di un testo cui gli uffici hanno lavorato per un paio d’anni. Una maggioranza irresponsabile ha mostrato una volta di più quale sia l’attenzione riservata nei fatti per i nostri enti locali.

Un testo unico atteso da anni, che per essere approvato ha dovuto contare sui voti della minoranza. Politicamente parlando una vergogna.