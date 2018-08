BORGA – CIVETTINI * AGGRESSIONI AD ALLEVATRICE IN VALLE DEI MOCHENI: ” ESPRIMIAMO LA NOSTRA PIÙ TOTALE SOLIDARIETÀ “

Con riferimento all’aggressione e alle minacce subìte dalla dott.ssa Agitu Ideo Gudeta, più conosciuta come Agi, allevatrice di origine etiope attiva a Frassilongo, in Valle dei Mocheni, come Civica Trentina esprimiamo la nostra più totale solidarietà, tanto più considerando che secondo le prime ricostruzioni pare trattarsi di un episodio di matrice razziale.

Confidando pertanto nel fatto che gli inquirenti sappiano far luce sull’episodio accertando le responsabilità, come Civica Trentina da un lato rimarchiamo la poc’anzi citata solidarietà e, dall’altro, intendiamo sottolineare come la Valle dei Mocheni ma anche il Trentino tutto si sono sempre dimostrati terra di grande solidarietà e apertura alle persone perbene che vogliano fare impresa e lavorare.

Ragion per cui a nessuno e per nessuna ragione dev’essere consentito di inquinare – tanto meno a colpi di aggressioni e minacce – questa immagine di tolleranza e umanità che i trentini di ieri così come quelli di oggi hanno contribuito con credibilità a rendere tale.

*

Cons.ri Rodolfo Borga e Claudio Civettini

Civica Trentina