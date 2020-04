BORDIGNON GROUP * PONTE POLCEVERA: AMMINISTRATORE DELEGATO, « IL TUNNEL SOTTO L’ASFALTO è STATO REALIZZATO DALLA ZINCHERIA SECA DI ALA (TN), MOTIVO DI ORGOGLIO »

C’è un’anima trentina sul Polcevera: il tunnel sotto l’asfalto è stato realizzato dalla Zincheria Seca, con sede ad Ala. Il titolare: “Orgogliosi di aver realizzato un progetto lungo più di un chilometro”.

L’ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera è stata appena posizionata. In tutto erano diciannove, insieme hanno formato il nuovo ponte progettato da Renzo Piano, lungo 1.067 metri. Dovrebbe essere aperto alla circolazione già a metà luglio, meno di due anni dal crollo del vecchio ponte Morandi. Ebbene, dietro a questa mega opera c’è un team che tra il Veneto e il Trentino sta testando il futuro mondiale della zincatura a caldo.

Per realizzare il vano che corre sotto l’asfalto e che sarà utilizzato a fini tecnici è stato infatti coinvolto Bordignon Group, gruppo industriale vicentino, che ha realizzato i lavori presso Zincheria Seca, con sede ad Ala, in provincia di Trento. L’appalto è arrivato direttamente dalla Fincantieri Infrastructure Spa, che ha costruito i pezzi della struttura nello stabilimento di Valeggio sul Mincio, nel Veronese, col quale Bordignon Group collabora da decenni.

In concreto, sono state zincate a caldo 350 tonnellate di acciaio, che insieme hanno composto un cunicolo lungo più di un chilometro, una passerella nascosta tra la struttura portante e l’asfalto. Avrà un ruolo nevralgico per la vita del Ponte di Genova: potrà contenere ad esempio tubature di vario genere e servirà ai tecnici per i controlli. Per farlo, si è proceduto a dividere il chilometro da zincare in un centinaio di pezzi da circa dieci metri l’uno, che sono poi stati assemblati a Trento negli ultimi cinque mesi prima di venir trasportati a Genova e montati.

“Per noi è stato motivo di orgoglio aver contribuito alla realizzazione del ponte sul Polcevera”, dice Walter Bordignon, titolare di un’azienda che fattura 35 milioni di euro e impiega 200 persone capaci di zincare a caldo oltre 100 mila tonnellate all’anno grazie alla vasca di zincatura più grande d’Europa, costruita nel 2014 per megastrutture come ponti autostradali e ferroviari. “Il modello di Genova sia l’apripista per rendere eterne le grandi opere, dove la zincatura a caldo, che protegge la struttura dalla corrosione senza manutenzioni per oltre quarant’anni, viene usata solo di rado. Anche per questo continuiamo ad investire in un progetto di ricerca, in collaborazione con l’università di Trondheim in Norvegia: vogliamo introdurre il giunto zincato a caldo nelle normative e negli Eurocodici”.

L’obiettivo del gruppo industriale è cambiare il paradigma con cui vengono realizzate le grandi opere: bisogna ridurre le manutenzioni e per farlo la zincatura a caldo è l’unica soluzione. Una volta che la normativa avrà accettato questa innovazione, nel Vicentino le mega strutture potranno essere zincate in un pochissimo tempo: saranno immerse nella vasca che contiene zinco fuso più grande d’Europa, mantenuta 365 giorni all’anno a 450 gradi di temperatura. La vasca misura 16,5 metri in lunghezza, 2,8 in larghezza e 3,4 in profondità e può contenere fino a 1.119 tonnellate di zinco fuso. Per intenderci, il peso di quattro Airbus A380.

“La zincatura a caldo adesso è nel cuore del Ponte di Genova, ma in precedenza avevamo già realizzato il sovrappasso autostradale Vadena sulla A22 del Brennero, a sud di Bolzano, impalcato lungo 47 metri e largo poco meno di 19”, conclude Bordignon. “Evitando interventi di restauro si inquina meno. Ogni tonnellata di acciaio zincata a caldo garantisce infatti un risparmio annuo di 1,66 tonnellate di petrolio, 4,11 chili di anidride carbonica e 68,33 di anidride solforosa. Questa è la tecnologia del futuro per ponti stradali e ferroviari”.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

LA STORIA DI BORDIGNON GROUP Fondata nel 1972 a Rosà, la Zincheria Valbrenta, che oggi fa parte del Bordignon Goup, si estende su un’area di 50 mila metri quadri, con una superficie coperta di 12.000. Nel 1993 il gruppo acquisisce la Zincheria Se.Ca di Ala in provincia di Trento (azienda galvanica attiva dal 1980). Nel 2005 viene fondata DMW Logistic Srl, azienda di trasporti funzionale alle attività aziendali che oggi si basa sul lavoro di sette mezzi. Nel 2012 viene fondata la Zincheria SA a Bucarest, in Romania: il nuovo stabilimento occupa un’area di 25 mila metri quadrati, di cui 5.200 dedicati alla linea di produzione. Ad oggi Bordignon Group ha una capacità produttiva, nei tre impianti, di 13 mila tonnellate al mese di acciaio zincato a caldo. Il gruppo dà lavoro a circa 200 persone e vanta una rete commerciale che copre tutta l’Europa centro-orientale e un fatturato che oggi ha raggiunto i 35 milioni di euro.

LA RICERCA La zincatura a caldo non ha applicazioni in Italia nel campo dei ponti stradali e ferroviari. Il motivo è la mancanza di studi specifici sul comportamento a fatica di dettagli strutturali zincati a caldo per immersione. Per questo motivo Bordignon Group ha incaricato un team di studiosi di portare avanti campagne di indagini sperimentali per analizzare il comportamento sotto carichi ciclici dei particolari strutturali più comuni nei ponti di acciaio.

Iniziati prima con l’Università di Trento e poi proseguiti con quella di Padova, gli studi proseguono da dieci anni e sono stati portati avanti da due vicentini, ex docenti dell’Università di Padova, l’ingegner Francesco Mutignani e dal collega Filippo Berto, che oggi insegna al dipartimento di ingegneria meccanica e industriale dell’università di scienza e tecnologia Ntnu, in Norvegia. Si aprono quindi scenari interessanti per gli addetti ai lavori, ma anche per gli enti pubblici. Recentemente è stato fatto il primo passo: all’interno della normativa EN1090, che regola progettazione e costruzione delle strutture metalliche, sono stati introdotti in modo chiaro i coefficienti di attrito per i giunti zincati a caldo, permettendo a progettisti ed ingegneri l’utilizzo di questa soluzione. L’impiego della zincatura a caldo sulle strutture metalliche può garantire valori di protezione alla corrosione sensibilmente superiori a quelli della maggior parte dei cicli di verniciatura.