BLUMEN STUBE SANT’ORSOLA (TN) * RISTORAZIONE: « LO CHEF DANIELE TOMASI APPRODA ALLA NUOVA GESTIONE DEL LOCALE IN ALTA VALSUGANA – BERNSTOL »

per acquisire nuove tecniche di preparazione e per lasciarsi trasportare dalle infinite varietà di sapori che il mondo offre.

Ecco quindi un menù con i percorsi degustazione Radici ed Innesti, che rispecchiano rispettivamente l’attenzione per le tradizioni locali e per le suggestioni più innovative, ruotando entrambi attorno ad una filosofia che punta a mettere in evidenza la materia prima, lavorata in modo essenziale per esaltarne i sapori.

Il filo conduttore della cucina sarà fortemente legato alla stagionalità delle materie prime utilizzate dando sempre grande importanza alla qualità ed alla territorialità, con un forte coinvolgimento di fornitori locali. Per la stessa logica, in abbinamento ai piatti non mancheranno le etichette di vini trentini, in particolare quelle delle eccellenze e dei piccoli produttori, coinvolti anche grazie agli ottimi rapporti di collaborazione che lo Chef ha instaurato durante questi anni nel settore.

Al via dunque con i mesi della primavera, i preferiti da Tomasi perché permettono di spaziare creando abbinamenti insoliti che sorprendono i palati. Si tratta anche del periodo dell’anno ideale per la scoperta della Valle Incantata, non solo per i turisti che scelgono questa meta per le loro vacanze, ma anche per i trentini che con l’arrivo della bella stagione potranno godere di piacevoli passeggiate da terminare con un ottimo pranzo, a soli 10 minuti d’auto dalla vicina Pergine Valsugana. Il locale si presta anche per occasioni speciali e per piacevoli cene: i menù sono disponibili per la consultazione al sito www.blumenstube.it.

Tomasi si dice entusiasta nel dare il via a questa nuova avventura ricca di progetti e di fresche novità alla gestione del Blumen Stube, che dichiara essere “una struttura accogliente con una vista su una delle valli più magiche del Trentino. La vicinanza alla natura, a tratti ancora incontaminata, e la genuinità della gente che ci vive, mi ha permesso di entrare subito in sintonia con un luogo che mi ha convinto a restare a contribuire con la mia professionalità alle proposte gastronomiche e ricettive del posto, vicino alla mia giovane famiglia.” L’avventura del Blumen Stube non è infatti l’unica novità per lo Chef, diventato padre del piccolo Christopher da poche settimane.

Oltre a rappresentare una nuova interessante offerta per i turisti e per la popolazione locale questa apertura creerà anche opportunità occupazionali per altri professionisti del settore: sono infatti in corso colloqui per l’assunzione di personale da impiegare sia in sala sia in cucina (gli interessati possono candidarsi all’indirizzo email info@blumenstube.it).