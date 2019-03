Blog Delle Stelle, Rousseau: A Genova il 30 e 31 marzo evento con Bonafede, Casaleggio, Travaglio, Gratteri e Morra.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra. E ancora il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il magistrato Nicola Gratteri e il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio. Sono solo alcuni degli ospiti che saliranno sul palco del Rousseau City Lab, che il prossimo sabato 30 e 31 marzo sbarca a Genova, in Piazza Matteotti, per la sua settima tappa.

L’argomento della giornata sarà “#GIUSTIZIA: L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA TRASPARENZA E DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE” e sarà l’occasione per discutere su come cambia il rapporto tra uomo e giustizia nell’epoca della Rete, del web e delle grandi innovazioni tecnologiche.

Ma non solo. Sul palco si alterneranno i portavoce liguri del Movimento 5 Stelle: parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali e comunali, nonché molti candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative.

L’appuntamento è dunque a Genova, Piazza Matteotti, sabato 30 marzo a partire dalle 16 e domenica 31 marzo a partire dalle 10.

Di seguito il programma completo:

SABATO 30 – ore 16

INTRO

MASSIMO BUGANI – Socio Associazione Rousseau e responsabile organizzazione eventi

ENRICA SABATINI – Socio Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo

ORE 16.15

GIUSTIZIA E IMPUNITÀ. IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE AI TEMPI DELLA RETE

MARCO TRAVAGLIO – Giornalista, direttore de Il Fatto Quotidiano

È direttore del Fatto Quotidiano dal febbraio 2015, È stato commentatore politico per Servizio pubblico (LA7), trasmissione condotta da Michele Santoro, con cui ha collaborato anche per Annozero. È stato giornalista al Giornale dal 1988 al 1994 sotto la direzione di Indro Montanelli, che ha seguito poi a La Voce. Durante questo periodo inizia a collaborare con la trasmissione televisiva Il fatto, condotta da Enzo Biagi, e dopo la chiusura della Voce a questa attività affianca la collaborazione con diversi quotidiani e periodici. Ha lavorato a La Repubblica dal 1998 al 2009 e a L’Unità dal 2002 al 2009, anno in cui ha partecipato alla fondazione del Fatto Quotidiano. Dal 2008 al 2011 ha curato una rubrica settimanale trasmessa in streaming, Passaparola, per il blog di Beppe Grillo, in seguito trasmessa anche da CurrentTV. Di recente ha affiancato alle sue attività il teatro: ha infatti scritto e interpretato i monologhi teatrali Promemoria – Quindici anni di storia d’Italia (2009), Anestesia totale (2011), È Stato la mafia (2013) e Slurp (2015). Ha vinto il Premio Satira Politica a Forte dei Marmi (2007) per la sua rubrica sull’Unità, il Premio per la Libertà di Stampa (2009) assegnato dall’Associazione Nazionale dei Giornalisti Tedeschi (DJV) e il Premiolino (2010).

ORE 16.45

UN MONDO SENZA CORRUZIONE. IL RUOLO DELLA RETE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

ENRICA SABATINI – Socio Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo

Nata a Pescara, è docente a contratto presso Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, ha un Ph.D. in Scienze ed una laurea specialistica con lode in Psicologia. Candidato Sindaco per le amministrative di maggio 2014, oggi è capogruppo in Consiglio Comunale per il MoVimento 5 Stelle nella città di Pescara. Nell’aprile 2016 risulta tra migliori 7 amministratori locali nella classifica che l’ANCI ha stilato a conclusione del corso ForSAM 2016 ed a maggio inizia a collaborare allo sviluppo di Rousseau. Da febbraio 2018 è socia dell’Associazione Rousseau.

FEDERICO ANGHELÈ – Riparte il Futuro

Mezzo analista, mezzo attivista. Dopo un dottorato in storia politica e progetti di ricerca in Italia e all’estero, nel 2013 ha deciso che era ora di passare all’azione. Ha contribuito a fondare Riparte il futuro, un’organizzazione anticorruzione che si batte per la trasparenza, la partecipazione e la certezza del diritto. Si è occupato dei contenuti e dell’attività di policy delle principali campagne di Riparte il futuro, in particolare quella sulla trasparenza delle elezioni, sul FOIA, sul whistleblowing, sul lobbying, prima di coordinare il team dell’organizzazione. Tiene lezioni su advocacy, campaigning e anticorruzione all’Università di Roma-TorVergata e ai Master del Sole24Ore.

ORE 17.15

GIUSTIZIA E CITTADINANZA DIGITALE. NUOVI PARADIGMI PER IL FUTURO

DAVIDE CASALEGGIO – Presidente Associazione Rousseau

Nato a Milano, è presidente di Casaleggio Associati. È curatore della ricerca “E-commerce in Italia” arrivata nel 2016 al suo decennale. È autore di “I modelli dell’e-business” (Hops) e “Tu Sei Rete” (Casaleggio Associati). È specializzato nella definizione di modelli di business online, nell’impiego aziendale della Teoria delle Reti e dei social network e nel marketing online. Dal 2016 è presidente dell’Associazione Rousseau, il cui compito è di promuovere lo sviluppo della democrazia digitale.

ORE 17.45

UN MONDO SENZA MAFIE. NUOVE FRONTIERE E SCENARI DIGITALI NELLA LOTTA AL CRIMINE ORGANIZZATO

NICOLA MORRA – Presidente Commissione parlamentare Antimafia

Nato a Genova nel 1963, vive a Cosenza. Professore di Storia e Filosofia, è attivo con il Movimento 5 Stelle dal 2011 e diventa Senatore nel 2013. Già membro della Commissione Affari Costituzionali, dall’autunno 2018 presiede la Commissione parlamentare Antimafia.

NICOLA GRATTERI – Magistrato, Procuratore della Repubblica di Catanzaro

Magistrato, dal 2016 è Procuratore della Repubblica di Catanzaro. In prima linea contro la ‘ndrangheta, ha coordinato importanti indagini sul crimine organizzato, tra cui quella sulla strage di Duisburg. Vive sotto scorta dal 1989. Tra i riconoscimenti ricevuti, il Civil Courage Prize, assegnato dalla Train Foundation (2014). Con Antonio Nicaso è autore di diversi libri, gli ultimi dei quali sono 2Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale2 (Mondadori, 2017) e 2Storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)2 (Mondadori, 2018).

ORE 18.30

GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. DIRITTI E GIUSTIZIA TRA PRESENTE E FUTURO DEL PAESE

ALFONSO BONAFEDE – Ministro della Giustizia

Avvocato presso il Foro di Firenze, alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica italiana nella circoscrizione XII Toscana per il Movimento 5 Stelle.

Dal 2016 componente del gruppo di coordinamento e supporto dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle. Per tutta la XVII legislatura ricopre il ruolo di Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. È inoltre per tutta la legislatura uno dei 5 membri effettivi del Collegio d’Appello interno alla Camera Il 1°giugno 2018 viene nominato Ministro della Giustizia del governo Conte.

DOMENICA 31 MARZO – ore 10

MARATONA ROUSSEAU

#INNOVAZIONE #GIUSTIZIA #CITTADINANZADIGITALE #INTELLIGENZACOLLETTIVA

Moderano ENRICA SABATINI e MAX BUGANI

DAI TERRITORI ALL’EUROPA: CITTADINI ATTIVI GRAZIE A ROUSSEAU

NICOLA MORRA – Movimento 5 Stelle Senato

I PORTAVOCE DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN PARLAMENTO

Elena Botto – Movimento 5 Stelle Senato

Roberto Traversi – Movimento 5 Stelle Camera

Sergio Battelli – Movimento 5 Stelle Camera

I PORTAVOCE DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN REGIONE LIGURIA

Alice Salvatore – Capogruppo in Consiglio regionale

Marco De Ferrari – Portavoce in Consiglio regionale

Andrea Melis – Portavoce in Consiglio regionale

Fabio Tosi – Portavoce in Consiglio regionale

Tiziana Beghin – MOVIMENTO 5 STELLE EUROPA

I CANDIDATI A SINDACO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Paola Arrigoni – Candidata Sindaca Sanremo

Isabella De Benedetti – Candidata Sindaca Rapallo

Fausto Icardo – Candidato Sindaco Albenga

Daniele De Martini – Candidato Sindaco Lavagna

Massimo Lanfranco – Candidato Sindaco Varazze

Bruno Paolinelli Devincenzi – Candidato Sindaco Pietra Ligure

I PORTAVOCE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI GENOVA

Luca Pirondini – Capogruppo in Consiglio comunale

Maria Tini – Portavoce in Consiglio comunale

Stefano Giordano – Portavoce in Consiglio comunale

Fabio Ceraudo – Portavoce in Consiglio comunale

Antonella Davite – Capogruppo Municipio I Centro Est

Michele Colnaghi – Capogruppo Municipio II Centro Ovest

Laura Serpe – Capogruppo III Bassa Val Bisagno

Giacomo Cafasso – Capogruppo Municipio IV Media Val Bisagno

Elisa Lanari – Capogruppo Municipio V Valpolcevera

Alberto Costanzo – Capogruppo Municipio VI Medio Ponente

Massimo Currò – Capogruppo Municipio VII Ponente

Alessandro Pierandrei – Capogruppo VIII Medio Levante

Gilberto Repetto – Capogruppo Municipio IX Levante

I PORTAVOCE DEL MOVIMENTO 5 STELLE NEI COMUNI

Donatella Del Turco – Capogruppo La Spezia

Manuel Meles – Capogruppo Savona

Maria Nella Ponte – Capogruppo Imperia

Silvia Malivindi – Capogruppo Ventimiglia

Federica Giorgi – Capogruppo Sarzana

Fabio Sturla – Capogruppo Sestri Levante

Paolo Andreani Capogruppo Luni

Tiziano Pucci – Capogruppo Vezzano Ligure

Giacomo Gorin – Capogruppo Bogliasco

Gerardo Altosole – Capogruppo Ceranesi