BLOG DELLE STELLE – MOVIMENTO 5 STELLE * OGGI SULLA PIATTAFORMA RUSSEAU AL VOTO DIGITALE PER SCEGLIERE IL CANDIDATO PRESIDENTE DEL TRENTINO, FINO ALLE 19.00

Oggi, mercoledì 1 agosto 2018 gli iscritti abilitati ad accedere a Rousseau residenti in Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Trentino e Alto Adige saranno chiamati a scegliere quali saranno i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la loro Provincia o Regione. La votazione sarà attiva su Rousseau oggi dalle ore 10.00 alle 19.00.

Per i candidati al Consiglio, gli iscritti avranno a disposizione tre preferenze; mentre per il candidato Presidente avranno una sola preferenza.

ABRUZZO

Gli iscritti potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il loro profilo. Il candidato più votato in ognuna della quattro province potrà avanzare la candidatura a Presidente.

BASILICATA

Gli iscritti potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il loro profilo. I due candidati più votati delle rispettive due province potranno avanzare la candidatura a Presidente.

SARDEGNA

Gli iscritti potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il loro profilo. Sarà attiva anche la votazione per il candidato Presidente.

TRENTINO

Gli iscritti potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il loro profilo. Sarà attiva anche la votazione per il candidato Presidente.

ALTO ADIGE

Gli iscritti potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il loro profilo. Il candidato più votato sarà il candidato proposto dal MoVimento 5 Stelle per la successiva elezione a Presidente nell’ambito del Consiglio Provinciale.

Ps: la votazione per le regionarie per la lista del MoVimento 5 Stelle in Abruzzo è stata sospesa e rinviata.