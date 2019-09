BITM * “ LE GIORNATE DEL TURISMO MONTANO ”: « EVIDENZIARE LE NECESSITÀ DI FARE RETE E SISTEMA, ATTRAVERSO IL CONFRONTO TRA LE DIVERSE REALTÀ CHE OPERANO SUL TERRITORIO »

Il rapporto tra sviluppo del territorio e crescita del turismo sta diventando sempre più importante. Se no a pochi anni fa le località turistiche bastavano a loro stesse, in un’articolazione autoreferenziale nell’orientamento dei flussi turistici, ora questo non basta più.

Nella competizione globale e nell’era di Internet, è la capacità di “fare sistema” e di offrire un prodotto unico, che rende una località più attrattiva di altre ed in grado di vincere la competizione internazionale. In questa prospettiva, anche il Trentino deve ragionare in un’ottica integrata, capace di valorizzare le specicità del territorio. Non solo grazie ad un protagonismo degli enti preposti alla promozione turistica, ma soprattutto grazie alla collaborazione dei molti soggetti, anche privati, che lavorano allo sviluppo del territorio.

La XX edizione della Bitm – Le Giornate del Turismo Montano – intende evidenziare le necessità, soprattutto per i territori di montagna, di fare rete e sistema, attraverso il confronto tra le diverse realtà che operano sul territorio per lo sviluppo turistico e mettendo in luce le frontiere che attendono tale crescita.