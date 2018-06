BISESTI * POST FACEBOOK CLAUDIO VILLOTTI – ” LE SUE PAROLE NON RAPPRESENTANO IN NESSUN MODO LA NUOVA SEGRETERIA DELLA LEGA IN TRENTINO “

Ci tengo a precisare che Claudio Villotti -come affermato giustamente dalla Capogruppo del Comune di Trento- non è un militante della Lega ed evidentemente con me Segretario non lo sarà.

Ma soprattutto: le sue parole non rappresentano in nessun modo la Lega e la nuova segreteria della Lega in Trentino.

Chi parla di razze sbaglia, chi minimizza atti atroci sbaglia. Sempre.

*

Mirko Bisesti

Segretario Lega del Trentino