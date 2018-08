(leggi le altre news di Opinione) BISESTI (LEGA TRENTINO) * CROLLO PONTE GENOVA: ” CAMPANELLO D’ALLARME PER LE INFRASTRUTTURE IN TUTTA ITALIA, ANCHE IN TRENTINO “ “Sono a Genova e sono passato appena 12 ore fa sul ponte Morandi di Genova. Era il ponte di Brooklyn per Genova, grande raccordo per la Francia e per la zona del porto. Per mesi la città di Genova sarà isolata dall’autostrada con un danno enorme. Purtroppo i soccorritori comunicano che ci sono decine di morti e decine di feriti. Una giornata funesta per la nostra Italia, ma anche un preoccupante campanello d’allarme per il sistema infrastrutturale italiano e del Trentino. È necessario un maggior monitoraggio del nostro territorio simile su certi aspetti a quello ligure, monitoraggio che porti alla verifica dello stato di tutte le opere presenti sul nostro territorio”. “Sto assistendo ai soccorsi e mentre le sirene impazzano penso a quanto si debba investire nella prevenzione e nella messa in sicurezza di tutte le nostre opere”. “Una preghiera per le vittime e i feriti.” È questo quanto dichiarato in una nota stampa dal Segretario della Lega Trentino Mirko Bisesti (leggi le altre news di Opinione)

