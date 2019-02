BISESTI (LEGA) * QUOTA 100: « orgoglioso dei risultati con circa 70 mila adesioni in tutta Italia e 449 in Trentino, tutto questo in meno di due mesi dall’entrata in vigore »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Quota 100 si dimostra importante anche per molte persone nella nostra Provincia Autonoma. Sono orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70 mila adesioni in tutta Italia di cui 449 in Trentino, e tutto questo in meno di due mesi dall’entrata in vigore della misura.

È un provvedimento per cui la Lega Salvini si è battuta per anni dall’opposizione e che ora, da forza di governo, è riuscita a tramutare in risultato concreto.

Bisogna riconoscere agli italiani che lo desiderano il sacrosanto diritto di ritirarsi dal lavoro a un’età consona, lasciando in questo modo spazio a giovani in cerca di lavoro.

Concludo citando quanto detto dal nostro vicepremier e Ministro dell’Interno: “Alla faccia della Fornero: dalle parole ai fatti”.

