BISESTI (LEGA) * INTERVISTA A RADIO PADANIA LIBERA: « GLI ANARCHI TRENTINI FOMENTANO IL CLIMA DI ODIO, rigettiamo la violenza e non accettiamo lezioni di pacifismo da chi compie violenza »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





L’operazione svolta dalle Forze dell’Ordine che ha portato all’arresto di una cellula di anarchici in Trentino è stata senza dubbio un’operazione importante. Voglio ricordare che il clima d’odio che si respira non è certamente voluto da Salvini, ma da fomentatori d’odio tra cui gli anarchici che giorno per giorno mostrano a tutti la loro vera intolleranza.

Voglio sottolineare per esempio quanto successo in occasione della programmazione del film Red Land (Rosso Istria) presso il Cinema Astra di Trento: il cinema che ha ospitato la pellicola ha subito un raid anarchico nel quale sono state scritte parole vergognose.

Noi denunciamo questo clima di odio. Noi rigettiamo la violenza e non accettiamo lezioni di pacifismo da chi compie violenza.

È questo quanto dichiarato a Radio Padania Libera dal Segretario Nazionale della Lega Trentino e Assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti