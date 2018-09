BISESTI – LEGA * ELEZIONI TRENTINO: ” SE IL CONSIGLIERE BEZZI VUOLE ESSERE UN FRENO ALLA LEGA E ALLA COALIZIONE DEL CAMBIAMENTO LO PREGHEREI DI RIVEDERE LA SUA POSIZIONE “

In merito alle dichiarazioni di stamane del Consigliere uscente Giacomo Bezzi, tengo ad evidenziare che non abbiamo bisogno in coalizione di chi cerca di fermarci o frenarci dall’interno.

La Lega e Salvini vogliono migliorare questo Paese e il Trentino. Se il consigliere Bezzi vuole essere un freno alla Lega e alla coalizione del cambiamento lo pregherei di rivedere la sua posizione. Troppo spesso la politica locale, a causa di freni messi per accentuare i vari personalismi, ha fatto perdere tempo prezioso al Trentino.

Sono il primo ad aver voluto e spinto per formare una coalizione ampia e rappresentativa delle varie anime del Trentino oltre alla Lega, ma queste anime sono unite da unità di intenti, rispetto e umiltà per migliorare la nostra terra.

La linea e la posizione della Lega sono chiare e per me questo è un valore. La coalizione concerta al proprio interno e non su un qualsivoglia giornale questioni di merito o di metodo.

Lotteremo per difendere e tutelare gli interessi dei trentini e dell’Autonomia.

*

Mirko Bisesti

Segretario Nazionale Lega Trentino