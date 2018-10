BISESTI (LEGA) * ELEZIONI PROVINCIALI 21 OTTOBRE: ” SONO MOLTO FELICE CHE IL MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ ABBIA DECISO DI SOSTENERE LA MIA CANDIDATURA “

“Sono molto felice che il Movimento Nazionale per la Sovranità abbia deciso di sostenere la mia candidatura in vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre. Ad accomunarci lo spirito sovranista e la comune volontà di tutelare la nostra autonomia”, con queste parole il Segretario Nazionale della Lega Trentino Mirko Bisesti è intervenuto alla riunione del Movimento Nazionale per la Sovranità che si è svolta mercoledì sera a Trento.

Durante l’incontro il Commissario regionale di Movimento Nazionale per la Sovranità, Raimondo Frau, ha ribadito i fini che si prefigge il suo movimento, ovvero quelli di “garantire la sovranità nazionale e popolare dell’Italia, nel rispetto dell’identità, delle tradizioni, della dignità spirituale e delle aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano. Partendo da questo assunto non si può non entrare nello specifico delle identità dei territori e quindi nella sovranità delle Comunità locali, storicamente concretizzatesi per tradizione ed affinità culturale”.

Anche Marco Vita, commissario provinciale del Movimento, è intervenuto sul sostegno dato a Bisesti e ha affermato: “Il concetto di Sovranismo parte da un concetto culturale a difesa e propulsione delle identità specifiche che si espande a cerchi concentrici partendo dalle piccole comunità di cui è fieramente composto il nostro Trentino, per poi passare alla Provincia stessa, alle Regioni e alle Nazioni. Esprime, in altri termini, la radice stessa dell’Autonomia che non si fonda solo su una serie di patti e norme ma su una appartenenza di Popoli”.

Per questo motivo la decisione da parte di Movimento Nazionale per la sovranità di dare l’appoggio a Mirko Bisesti, che a loro avviso esprime la cultura della sovranità e dell’autonomia in Provincia”.

*

Mirko Bisesti