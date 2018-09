BISESTI – LEGA * ELEZIONI 2018: ” NON VI È ALCUNA VOLONTÀ DI ACCETTARE IN COALIZIONE CANDIDATI CHE PROVENGONO DALLE FILE DEL CENTROSINISTRA AUTONOMISTA “

Da parte mia, e quindi da parte della Lega Trentino, non vi è alcuna volontà di accettare la presenza in coalizione di candidati che possono provenire dalle file di consiglieri del centrosinistra autonomista, ora vicini alla nostra causa solamente per opportunismo.

L’opportunismo dettato dai sondaggi a nostro favore che si trasforma in voglia di saltare sul carro del vincitore con tanta nonchalance e trasformismo non sono certamente per me dei valori e spero che questo messaggio sia chiaro a tutti.

Noi siamo alternativi al centrosinistra e ci ricordiamo bene quando quegli stessi soggetti che ora ci adulano, sostenevano un sistema dove qualcuno si poteva permettere di creare problemi sul lavoro a chi era della Lega, definendoci matti e peggio ancora.

Concetti fuori da ogni logica e contrari al principio di democrazia. La coerenza è un valore per me fondamentale e perciò mi auguro che non solo la Lega ma tutta la Coalizione possa adottare questa linea.

*

Mirko Bisesti

Segretario nazionale Lega Trentino