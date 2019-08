BISESTI (LEGA) * CRISI DI GOVERNO: « L’UNICA STRADA è IL VOTO, OVVERO RIDARE LA PAROLA A 60 MILIONI DI ITALIANI SENZA CHE IL NOSTRO PAESE SUBISCA “INCIUCI” DI PALAZZO TRA M5S E PD »

Bisesti: “Ridiamo la parola agli italiani”. L’unica strada è il voto, ovvero ridare la parola a 60 milioni di italiani senza che il nostro Paese subisca “inciuci” di Palazzo tra M5S e PD. È dispiaciuto vedere oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, sferrare ripetuti e inequivocabili attacchi al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, quasi come se non avesse mai governato con lui.

Le ragioni di un ritorno al voto esposte dal segretario della Lega rendono chiaro, tanto più alla luce di oggi, che l’unica strada percorribile sia quella verso le urne.Una strada, quella che conduce alle urne, di cui possono avere, anzi evidentemente hanno paura in molti: ma non certo la Lega, non certo Matteo Salvini.

Nel ribadire questo concetto – e nel ringraziare per il suo operato di questi mesi il Ministro dell’Interno -, evidenzio la necessità di un ritorno al voto non soltanto come strada per legittimare un Parlamento altrimenti ostaggio di ben poco onorevoli accordi, ma anche come tentativo di dare la parola gli Italiani, che, meglio ricordarlo, sono i veri titolari della sovranità nazionale.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti