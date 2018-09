BISESTI – LEGA * COALIZIONE DEL CAMBIAMENTO – CLAUDIO CIVETTINI: ” SONO FELICE CHE ALL’INTERNO DI CIVICA TRENTINA ABBIA PREVALSO IL BUONSENSO “

Sono felice che all’interno di civica Trentina abbia prevalso il buonsenso, ovvero la voglia di contribuire a far parte della coalizione del cambiamento.

La decisione presa nella giornata di oggi da parte del direttivo di Civica Trentina è una decisione che mi rallegra e che dimostra, ancora una volta, come vi siano delle forze territoriali disponibili al dialogo per costruire un percorso che mira a far sì che il Trentino ritorni a essere una eccellenza a livello nazionale ed europeo dopo anni di cattiva amministrazione.

Ora siamo tutti uniti a creare un percorso volto alla crescita del territorio, mettendo al centro i nostri cittadini.

*

Mirko Bisesti

Segretario nazionale Lega Trentino