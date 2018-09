Bisesti – Lega * AMMINISTRATIVE 2018: ” Sono felice che questa patetica finta litigata del centrosinistra si sia conclusa con l’emergere della verità, ovvero un accordo preso da mesi “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sono felice che questa patetica finta litigata del centro-sinistra si sia conclusa con l’emergere della verità, ovvero con l’ufficialità di un accordo che già era stato preso da mesi.

Nei fatti un inciucio deciso dall’establishment dei principali esponenti del centrosinistra a danno solamente dei loro elettori. È finito il tempo delle primarie, della democrazia e di tutto quello che loro propinavano solamente cinque anni fa.

Cose ampiamente sapute, denunciate da noi e che oggi sono sotto gli occhi di tutti i trentini. Perché il centrosinistra non ha proposto delle primarie come nel 2013? Aveva paura che il popolo non si allineasse alle decisioni prese dai capi?

Secondo me si, ma a noi i loro problemi non interessano. L’importante è che per una volta tanto i giornalisti dicano la verità sulla pagliacciata che effettivamente ha occupato troppo spazio nel dibattito politico.

Mirko Bisesti

Segretario nazionale Lega Trentino