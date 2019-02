BISESTI (LEGA) * APPROVAZIONE ODG ” ASILI NIDO “: « DIMOSTRIAMO la volontà di aiutare le giovane coppie trentine nel formare una famiglia »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Dopo la riduzione reale del 18% del costo delle tariffe delle scuole dell’infanzia per il servizio di orario prolungato, l’Ordine del Giorno approvato oggi dal Consiglio provinciale sugli asili nido gratuiti mostra ancora una volta come la Lega Trentino stia dimostrando la sua volontà di aiutare le giovane coppie trentine nel formare una famiglia. Si tratta di una proposta, che sebbene avversa a molti, trova il consenso di tanti elettori che hanno creduto nel nostro progetto di portare avanti diritti sociali. Un grazie a tutti e soprattutto al Capogruppo Dalzocchio per essersi fatta portavoce, assieme agli altri Capigruppo della maggioranza, di questa iniziativa”.

È questo quanto dichiarato dal Segretario Nazionale della Lega Trentino e Assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.