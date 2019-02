BISESTI E SAVOI (LEGA) * VARIAZIONE BILANCIO PAT: « OTTIMO L’ESITO DEL VOTO DI IERI, GRAZIE ANCHE a metà del Gruppo consiliare provinciale del Patt che ieri sera ha votato astensione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Siamo molto soddisfatti sull’esito del voto di ieri sera e apprezziamo molto quanto fatto da qualche esponente dell’opposizione che seriamente ha capito le sfide che ha affrontato la Lega in questi primi mesi di governo, soprattutto nell’affrontare un’emergenza come quella del maltempo. Un evento eccezionale e che ha portato all’approvazione di una variazione di bilancio importante per uscire da un momento difficile. Il mio ringraziamento quindi a tutta quella maggioranza che ha affrontato la situazione con cuore e coraggio e anche a metà del Gruppo consiliare provinciale del Patt che ieri sera ha votato astensione in merito alla variazione del bilancio”.

È questo quanto dichiarato in una nota stampa dal Segretario Nazionale della Lega Trentino Mirko Bisesti e dal Presidente della Lega Trentino Alessandro Savoi