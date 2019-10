BISESTI E LEONARDELLI (LEGA) * COMUNALI 2020: « SI SCALDANO I MOTORI A PERGINE VALSUGANA CON IL SUPPORTO DI SUTTO E PACCHER »

Anche a Pergine Valsugana la Lega scalda i motori in vista delle elezioni comunali del 2020. Forte dei risultati eccellenti ottenuti alle scorse elezioni politiche, alle provinciali del 21 ottobre e alle europee di maggio la Lega di Pergine sta costruendo un gruppo che dovrà rispondere alle istanze di cambiamento che i tanti cittadini di Pergine Valsugana chiedono a gran voce.

Per questo, a fianco del Segretario cittadino e credendo fortemente nell’importanza della sfida amministrativa del terzo comune del Trentino, la Lega si avvarrà anche del contributo del Consigliere provinciale Roberto Paccher e dell’Onorevole Mauro Sutto per la fase di programmazione e attività in vista delle elezioni amministrative.

Questo quanto dichiarato in una nota da Mirko Bisesti, Segretario Nazionale della Lega Salvini Trentino, e da Giancarlo Leonardelli, Segretario della Sezione Lega di Pergine Valsugana.