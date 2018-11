Biancofiore *nuovo presidio di polizia a Moena (TN) * ” Approvato dalla maggioranza e dal governo IL MIO Ordine del giorno “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Approvato oggi dalla maggioranza e dal Governo , il mio ordine del giorno allegato in merito alla necessità di un nuovo presidio di polizia in Trentino, presso il centro di Addestramento Alpino di Moena.

È con particolare soddisfazione che ne do notizia, perché da più parti del territorio, dalla popolazione e dalle stesse forze e sindacati di Polizia, ci era stato chiesto di utilizzare il centro alpino, visto il minore dispendio economico essendoci struttura già esistente, come ufficio fisso per disbrigare tutte le materie riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul territorio, dall’immigrazione incontrollata alle denunce, al dispiegamento delle volanti.

Un territorio montano con una densità comunale ampissima e con distanze enormi tra una valle e l’altra, non può avere i pochi posti di Polizia attuale.

Ringrazio il governo per aver dato il via libera ad una importante esigenza del territorio al quale ho però raccomandato, nel corso del mio intervento in aula, di velocizzare l’installazione.

Fuori luogo completamente l’intervento della collega Rossini che ha parlato di militarizzazione del territorio. Che la sinistra in Italia e in Trentino non abbia capito nulla delle esigenze della gente, della percezione di insicurezza dovuta alle loro scellerate politiche delle porte aperte, è stato certificato oggi dal voto dell’aula ma ancor più dal voto dei trentini alle provinciali e alle politiche.

Ma evidentemente sono duri di comprendonio e loro si non conoscono quel popolo trentino e quel Trentino che hanno governato per anni.

*

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige