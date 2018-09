BIANCOFIORE * INCONTRI PUBBLICI: ” FORZA ITALIA IN PIAZZA ASPETTANDO GASPARRI, BRAMBILLA, GELMINI E TAJANI “

Biancofiore. Forza Italia in piazza aspettando Gasparri, Brambilla, Gelmini e Tajani. Forza italia trascorrerà tutto il week end tra la gente, in piazza, ai mercati ai gazebo allestiti sul Ponte Talvera, a Brunico per spiegare il proprio programma agli elettori, in attesa dei prossimi arrivi dei big nazionali.

Giovedi e venerdì prossimi sarà la volta del senatore Maurizio Gasparri, responsabile sicurezza e Forze dell’ordine di Forza Italia, col quale toccheremo vari quartieri cittadini denunciando le zone di degrado e incontreremo la popolazione sia a Bolzano che a Laives per poi spostarci a Trento per la presentazione della lista dei candidati in piazza Cesare Battisti alla presenza del candidato presidente del Trentino, Maurizio Fugatti.

Previsti per le prossime settimane a presenza dell’ex Ministro Maria Vittoria Brambllla leader del movimento animalista, il ritorno della capogruppo Maria stella Gelmini e del Presidente del Parlamento europeo e Vice Presidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Michaela Biancofiore

parlamentare FI e Coordinatore regionale del Trentino Alto Adige