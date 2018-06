Biancofiore Governo: Si vede che Conte è neofita politica, contratto di governo copiato da Berlusconi. È sorprendente bravo il neo premier Conte ad arringare il Parlamento e a modulare i discorsi accentuando gli argomenti più cari , in particolare, ai 5 Stelle.

Ma nonostante il suo tono calmo e da abitudinario delle aule di Tribunale, per sua stessa ammissione, è completamente un neofita della politica e non ha memoria storica.

Il contratto di Governo è infatti un’invenzione di Berlusconi del 2001, che Di Maio ha copiato pari pari contando sulla mancanza di memoria del panorama politico italiano.

Berlusconi infatti fece delle promesse in campagna elettorale mettendole nero su bianco nel contratto con gli italiani, che poi ha però anche realizzato all’80% come ha certificato un’università politicamente distante dal centro destra, come quella di Siena.

Vedremo se Conte e l’alleanza Legastellata sapranno copiarlo anche in questo e, per la parte di programma votato dagli elettori del centro destra, ce lo auguriamo di cuore per l’Italia.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e coordinatore del Trentino Alto Adige