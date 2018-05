BIANCOFIORE * FORZA ITALIA – TRENTINO: “MAURIZIO PEREGO NOMINATO COMMISSARIO PER LA PROVINCIA DI TRENTO “

Sono lieta di comunicare la nomina di Maurizio Perego a commissario per la provincia di Trento, a norma dello Statuto vigente di Forza Italia. Colgo l’occasione per ringraziare contestualmente il presidente Berlusconi, il coordinatore nazionale Gregorio Fontana e il coordinatore dei coordinatori regionali onorevole Sestino Giacomoni per la fiducia accordataci.

Sarà nostra prende coinvolgere tutti gli eletti, gli iscritti , i militanti nel nuovo corso del partito che intende tornare ad essere il primo partito del Trentino, con i valori e lo spirito del ‘94. Seguiranno comunicazioni su possibile conferenza stampa a breve.

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatore del Trentino Alto Adige