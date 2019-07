Biancofiore (FI) * visita presidente senato in trentino alto adige: « A CASELLATI Il benvenuto del Coordinamento regionale DI FORZA ITALIA »

Il coordinamento regionale di Forza Italia del Trentino Alto Adige dà il benvenuto alla Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, che da domani ci onorerà con la sua presenza nella nostra regione per una serie di incontri istituzionali.

La Presidente potrà riscontrare l’eccellenza della nostra autonomia regionale dovuta alla straordinaria intuizione del nostro concittadino Alcide De Gasperi, in materia economica, giuridico-amministrativa e delle minoranze linguistiche.

Per quanto ci riguarda siamo orgogliosi che Forza Italia abbia espresso la prima donna della storia della Repubblica Presidente del Senato e lo siamo ancor più per la preparazione, la personalità , la raffinatezza dell’Avv. Casellati alla quale ci unisce stima incondizionata e amicizia ultraventennale. La seconda carica dello Stato non poteva essere ricoperta da persona di più alto e nobile profilo umano e professionale.

Il Trentino Alto Adige è fiero di Lei Presidente e la attende.

*

Michaela Biancofiore, parlamentare Fi e Coordinatrice del Trentino Alto Adige