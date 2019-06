Biancofiore (FI) * violazione Bilinguismo: « fatto grave a Meltina, mia Interrogazione parlamentare e forse esposto in procura »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Biancofiore-FI-violazione Bilinguismo: fatto grave a Meltina. Interrogazione parlamentare e non escluso esposto in Procura.

A seguito di ripetuti episodi di mancata osservanza del bilinguismo che si sono registrati in modo recidivo nel Comune di Meltina (BZ) ho deciso di presentare una interrogazione parlamentare indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Pari Opportunità e nello specifico all’Unar ufficio Anto discriminazione razziale e al Ministro Dell’Interno per far segnalare la grave violazione dell’obbligo per legge del bilinguismo in Alto Adige.

A tale proposito, non a caso ho presentato anche una mozione parlamentare per sancire una volta per tutte la toponomastica obbligatoria bilingue in Alto Adige.

A questo punto dove non arriva la politica deve arrivare l’autorità giudiziaria. Ergo per tutelare l’italiano lingua ufficiale della Repubblica e quindi la minoranza italiana presente sul territorio, dopo aver sentito il Commissario del Governo, è probabile che FI presenterà anche un esposto alla Procura della Repubblica nei confronti del sindaco di Meltina Margit Wiedmer che ha dimostrato con superficialità di non rispettare più volte L’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige – decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 nel quale è sancito il fermo obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano – andando dunque a violare uno dei principi cardini sulla quale si regge l’Autonomia e la pacifica convivenza.

E spiace per altro che una donna sindaco non abbia a cuore tutta la sua comunità come farebbe una buona madre di famiglia. Speriamo che dopo l’esposto, Meltina serva di esempio per tutti i comuni della Provincia Autonoma di Bolzano e che non si registrino più altri episodi di ignoranza come questo.

Auspico dunque che il governo e le istituzioni locali facciano immediata chiarezza e che il sindaco di Meltina porga le scuse rifacendo l’aiuola e i wrap della polizia locale rigorosamente bilingui.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Forza Italia

Coordinatrice Regionale Trentino Alto Adige