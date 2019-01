Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Biancofiore-FI- Tunnel brennero, basta demagogia, opera necessaria e va completata. Mi rifiuto di pensare che il Ministro dei Trasporti di una nazione come l’Italia continui a nutrire dubbi su un’opera così importante come il tunnel del brennero. Ma che analisi costi-benefici va affrontata?

È chiaro che le sue sono dichiarazione meramente politiche, lontane anni luce da quella che sono le reali necessità del Paese.

Non è bastato sentire gli appelli degli imprenditori locali e di tutti coloro che operano nel settore dei trasporti? Il nostro paese non può rimanere indietro con le infrastrutture, e l’esecutivo la deve smettere di essere così miope e si decida una volta per tutte ad investire seriamente in queste opere.

I nostri prodotti made in italy , abbattendo costi di circolazione e dimezzando tempi, diventerebbero più competitivi e attraenti nel mercato europeo, ragion per cui Il tunnel del brennero, una volta terminato, spalancherebbe le porte verso i fiorenti commerci stranieri, grazie ai quali l’Alto Adige e l’intero corridoio Palermo-Helsinki trarrebbero enormi profitti economici.

Questo è il vero cambiamento che gli italiani si aspettano, non le solite frasi fatte e slogan che non giovano certo all’economia della nazione, ma prendono soltanto in giro i cittadini.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Forza Italia Coordinatrice regionale Trentino Alto Adige