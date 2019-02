Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Biancofiore-FI-Trentino Alto Adige: soddisfazione prima volta Forza Italia al governo della Regione. Auguri a Leonardi, Kompatscher e Fugatti. Esprimo enorme soddisfazione per la nomina di Giorgio Leonardi, consigliere regionale di Forza italia ad assessore della Giunta regionale del Trentino Alto Adige.

È la prima volta che Forza Italia va al governo della Regione a 25 anni dalla nascita e non c’era modo migliore per festeggiare le nozze d’argento del movimento fondato da Silvio Berlusconi nel 1994. Sono poi particolarmente emozionata che questo accada,come la vittoria del sindaco di Bolzano nel 2005, sotto la mia guida del coordinamento regionale di Forza Italia.

Un evento storico che certifica la nascita di una coalizione di centro destra non solo a livello provinciale in Trentino ma in tutta la regione Autonoma Trentino Alto Adige Südtirol che non potrà che apportare ulteriore benessere e sviluppo alla nostra terra.

Voglio rassicurare poi la comunità italiana dell’Alto Adige, Giorgio Leonardi proprio perché assessore regionale, sarà punto di riferimento anche per Bolzano con la dedizione che ha sempre garantito Forza Italia per la pari dignità, diritti e la convivenza dei gruppi linguistici.

Voglio infine ringraziare il neo Presidente della Regione Kompatscher per il placet e l’aver garantito il rispetto della lettera dello statuto e il Presidente Fugatti per il rispetto mostrato verso l’alleanza che ha contribuito ad eleggerlo alla guida del Trentino.

Forza Italia garantirà lealtà politica, tenuta della coalizione e abnegazione nei confronti di tutti i cittadini del Trentino Alto Adige – Südtirol di ogni gruppo linguistico ottemperando alla lettera dell’accordo De Gasperi-Gruber dal quale la nostra Autonomia prende i natali.

Dopo Abruzzo, Sardegna, Veneto, Lombardia, Liguria, Sicilia anche in Trentino Alto Adige Forza Italia va pienamente al governo di una regione che passa dal centro sinistra al centro destra.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Forza Italia e Coordinatrice regionale Trentino Alto Adige