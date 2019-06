BIANCOFIORE (FI) * OLIMPIADI 2026: « BENE KOMPATSCHER BASTA POLEMICHE, SÜDTIROLER FREIHEIT HA COMPIUTO UN ATTO PASSIBILE DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE »

Biancofiore. Olimpiadi 2026, bene Kompatscher basta polemiche. Südtiroler Freiheit passibile per discriminazione razziale.

Dando al presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, del “ Walsche” Kompatscher, termine dispregiativo tipo “ terroni” con il quale vengono indicati gli italiani in Alto Adige, Sűdtirol Freiheit ha compiuto un atto passibile di discriminazione razziale.

Ci rivolgeremo all’Unar, l’ufficio nazionale anti discriminazioni razziali appunto ma anche all’autorità giudiziaria, perché la politica ormai non basta più.Vorrei per altro ricordare a Südtiroler Freiheit che l’Alto Adige è una provincia meravigliosa dello Stato italiano dotato di una Costituzione che, come ben noto, si impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze linguistiche, conformemente ai principi di pluralismo e di tolleranza.

Persino gli stipendi dei consiglieri del SF sono pagati dallo stato italiano, e i soldi italiani non mi sembra gli facciano schifo.

Solidarietà a Kompatscher che ha fatto più che bene a gioire dell’assegnazione dei giochi olimpici a Milano-Cortina 2026 perché ne godrà anche l’Alto Adige e soprattutto perché è il rappresentante di tutti i cittadini residenti in Alto Adige indipendentemente dalla loro appartenenza linguistica.

In un Paese serio, un partito revanscista che soffia sul fuoco di un odio etnico usato irresponsabilmente ai fini di potere personale, sarebbe stato bandito dalla legge. Mi auguro che Südtiroler Freiheit la finisca una volta per tutte con questi attacchi di matrice razzista e denigratoria, paradossalmente rivolta ormai anche ai tedeschi che non la pensano come loro.

E’ il momento di mettere una volta per tutte da parte le guerre etniche, perchè in Alto Adige le comunità italiane, tedesche e ladine potrebbero vivere serenamente nel benessere sociale ed economico che la nostra terra offre, senza tensioni pericolose create ad arte.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Forza Italia

Coordinatrice Regionale Trentino Alto Adige