Biancofiore-FI-Immigrati: Salvini mandi a casa i 5 stelle e le promesse fatte con Berlusconi agli elettori diventeranno realtà.

Prima di preoccuparsi di mandare a casa gli immigrati, Salvini si preoccupi di mandare a casa i 5 Stelle, solo così le promesse fatte agli elettori con Berlusconi e scritte nel programma di centro destra, diventeranno realtà.

Viceversa non si lamenti se il movimento che non aveva vinto le elezioni e che lui ha portato al Governo, lo contrasterà sempre più e lo incalzerà proprio sul tema che gli ha portato maggior consenso per fargli perdere credibilità ed esasperarlo.

In vista delle elezioni europee il contratto di governo diverrà sempre più carta straccia sacrificato sull’altare della competizione fra tre leader sempre più opposti.

Il terzo ovviamente è il Premier Conte che sta dimostrando ogni giorno di più di essere primus Inter pares e di giocare una partita non più solo per la premiership, ma per la leadership.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Forza Italia Coordinatrice regionale Trentino Alto Adige