BIANCOFIORE (FI) * EUROPEE: « MALOSSINI CANDIDATO UNICO DELLA REGIONE, PORTERÀ IL TRENTINO IN EUROPA »

Biancofiore-FI- Europee: Malossini candidato unico della regione. Porterà Trentino in Europa. Sono lieta di annunciare che è Mario Malossini, già Presidente della Provincia Autonoma di Trento, già assessore al turismo e inventore della farfalla del Trentino, il candidato unico della Regione Trentino Alto Adige della lista Forza ITALIA per le elezioni Europee. L’esperienza e la competenza riconosciute di Mario, l’aver inventato da Presidente della provincia il coordinamento delle regioni del Nord Est, l’essere stato membro della commissione del 12 e coordinatore regionale del partito, lo hanno fatto assurgere a miglior candidato possibile per rappresentare la nostra regione e la nostra Autonomia in Europa.

Lo abbiamo messo in campo perché crediamo, a contrario di quanto si è detto dell’accordo storico con la Svp, che anche grazie a Mario, alla collega Savino e ovviamente al Presidente Berlusconi, riusciremo a conseguire quel 12% dei consensi nel Nord Est utile a farci eleggere due o più deputati europei e fra questo Mario è in pole position.

La sua candidatura è stata condivisa con i membri del coordinamento e tutto il partito è pronto a sostenerlo con la stessa gioia e la stessa passione con la quale sosteniamo il Presidente Berlusconi. Nei prossimi giorni, la presentazione con una conferenza stampa ad hoc.

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige