BIANCOFIORE (FI) * EUROPEE: « IL TRENTINO ALTO ADIGE UNICA REGIONE DOVE IL NOSTRO PARTITO TORNA A CRESCERE »

Biancofiore -Fi -europee: Berlusconi eroico, strategie vertici autolesioniste. Trentino unica regione dove Fi torna a crescere. Il Presidente Berlusconi è stato ancora una volta eroico e indomito, gettando il cuore, il fisico, l’età anagrafica oltre ogni ostacolo.

Lui ci ha creduto fino in fondo mentre molti fra di noi – a partire da candidati che vergognosamente correvano da soli senza il suo nome, non avevano fiducia in lui che al solito ha viceversa sbaragliato tutti.

L’ 8,79 % lo conseguiamo solo grazie a lui e il risultato sarebbe stato senza dubbio a due cifre se coloro che hanno deciso le strategie elettorali non avessero sbagliato tutto ma proprio tutto, con un autolesionismo che non conosce pari.

Come testimoniano le mie plurime agenzie precedenti la presentazione delle liste, avevo detto urbi et orbi, anche in tv con quel coraggio che non mi fa difetto, che bisognava applicare tattiche diverse per non fallire le elezioni forse più importanti dalla fondazione, per il partito e soprattutto per il nostro Presidente.

In primis candidarci tutti: tutti i dirigenti, i parlamentari, gli assistenti, i volti noti, i fanatici dei selfie e del sorriso ebete, per dare forza al Presidente e svolgere cosi il congresso più serio mai svolto da un partito, lasciandoci cioè scegliere dagli elettori.

In secundis, sia il Presidente che il vice presidente Tajani dovevano essere candidati in ogni circoscrizione: un errore madornale l’assenza del Presidente nella circoscrizione centro che ha permesso il superamento scontato da parte di FDI che esprimeva una leader, peraltro amatissima nella sua regione.

In ultimo, sono stata la prima teorica dell’accordo con la Südtriuolervolkspartei in Alto Adige, in coerenza con lo spostamento a destra compiuto dal partito della minoranza tedesca. Ma il Presidente Tajani sa bene che la mia proposta era correre insieme sotto lo stesso simbolo con un accordo politico, non lasciando la SVP correre da sola conseguendo così l’unico seggio del Nord Est spettante a Forza Italia.

Una lista del Nord Est infatti, guidata da Berlusconi con a seguire la ex capogruppo Gardini e il candidato Svp Dorfmann, sarebbe stata fortissima e avrebbe portato alla coalizione del PPE in Trentino Alto Adige ben il 51% dei consensi superando di gran lunga la Lega.

Berlusconi e Dorfmann sarebbero stati eletti lo stesso. Sul piano politico poi, l’aver attaccato solo i 5 stelle dando del birichino a Salvini e supplicandolo di tornare a casa, ha solo portato ulteriori voti in dote alla Lega della politica dei due forni.

L’unica consolazione per chi come me milita nel partito dal 1994 è vedere che il Presidente Berlusconi in barba agli sfruttatori del suo simbolo, dei suoi mezzi e del suo contenitore, ha preso comunque più preferenze di tutti assestandosi subito dietro Salvini e che la mia regione, il Trentino Alto Adige è l’unica nella quale FI dopo il tonfo delle provinciali, torna a crescere raddoppiando in Trentino e superando FDI in Alto Adige.

Ciò a dimostrazione che il partito è fatto oltre che da Berlusconi, dagli uomini e dalle donne che hanno consenso come Mario Malossini al quale vanno i miei ringraziamenti, e che si ha la capacità di mettere in campo, al di là dell’interesse personale, riconoscendo il lavoro altrui e il merito.

E proprio dall’esaltazione del merito e da regole invalicabili per chiunque, Forza Italia deve essere rifondata.

*

Michaela Biancofiore

parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige