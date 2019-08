BIANCOFIORE (FI) * CRISI: « SALVINI SI PREPARI A FARE SUBITO IL PREMIER, COGLIENDO IL SOGNO DEGLI ITALIANI DI VEDERLO GOVERNARE INSIEME A BERLUSCONI E ALLA MELONI »

Biancofiore-Fi-Crisi: Salvini si faccia dare incarico premier ora per disinnescare giochi di palazzo. I numeri con Berlusconi e Meloni li ha già, senza elezioni. Del doman non v’è certezza.

E’ evidente che l’inciucio, le manovre di palazzo, nascono dalla sola paura della stragrande maggioranza dei parlamentari di tutti i gruppi, di perdere lo scranno parlamentare. Ergo per disinnescare il ribaltone, Salvini ha un’unica strada certa, quella di farsi dare l’incarico ora dal Presidente Mattarella, dopo l’eventuale sfiducia a Conte ma annunciandolo prima per rassicurare tutti. Mercati e forza spread compresi. Matteo Salvini è evidentemente il presidente del consiglio in pectore visto il consenso degli italiani e può dar vita ad un governo forte già da ferragosto, lo hanno certificato le europee e tutte le elezioni nelle principali regioni italiane.

I numeri oggi per fare il Premier, salvare l’Italia e governare i prossimi quattro anni in parlamento ci sono già senza passare dal voto che è sempre un’incognita vista la volubilità dell’elettorato. Oggi invece una certezza c’è: Salvini ha una maggioranza nettissima, l’appoggio di tutto il centro destra unito, delle autonomie, della maggioranza del gruppo misto e anche di gran parte del movimento 5 stelle.

Si prepari a fare il Premier subito, cogliendo il sogno degli italiani di vederlo governare insieme a Berlusconi e Meloni. Carpe Diem Matteo, del doman non v’è certezza insegnava – non a caso, Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico.

*

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e

Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige