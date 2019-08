BIANCOFIORE (FI) * CRISI: « BENE IPOTESI GOVERNO CENTRODESTRA, DA NOI ALMENO QUATTRO NOMI STIMATI IN PARLAMENTO A PARTIRE DA SILVIO BERLUSCONI »

Biancofiore- Fi-Crisi: bene ipotesi governo centro destra . Noi almeno 4 nomi stimati in parlamento, a partire da Silvio Berlusconi. Ha fatto bene il Presidente Berlusconi, all’unisono con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a chiedere al Presidente della Repubblica Mattarella di ripartire dal 4 marzo 2018 . Dando cioè il mandato di Presidente del consiglio ad un esponente del centro destra, coalizione che vinse le elezioni e che oggi ha un consenso conclamato e aumentato nel Paese.

Se il Presidente Mattarella riterrà che il ritorno alle urne è pericoloso in questo momento per la tenuta dei conti e la recessione in arrivo, l’unica strada alternativa e credibile è il governo che rispecchia la sovranità popolare coniugandola con l’atlantismo e l’europeismo, cioè quello di centro destra appoggiato da quel 3 % che ci manca, dato dal gruppo delle autonomie e dal misto allargato.

Forza Italia, che garantisce appunto l’ancoraggio ai valori delle democrazie occidentali, esprime almeno 4 nomi stimati in parlamento, a partire dal nostro leader Silvio Berlusconi che potrebbe mettere a disposizione dell’Italia tutto il suo bagaglio di esperienza e di credibilità internazionale e istituzionale, riconosciute di recente – e lo ringraziamo, da Matteo Renzi. Una riserva del Paese che non può rimanere in panchina perché l’Italia con lui e i nostri allleati storici,può tornare al goal.

*

Michaela Biancofiore,

Parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige